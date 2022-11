Droga per i regali di Natale | maxi sequestro in una villetta del Casertano

Agenzia ANSA

Il Torino Film Lab è una fucina preziosa di talenti e un laboratorio molto attivoil sostegno offerto a registi, sceneggiatori, produttori e professionisti di tutto il mondo. Tra ...spaccio diLaera nascosta all'interno di bustoni di plastica con chiusura lampo ma questo non ha evitato che la casa fosse pervasa dal forte odore . Le due donne, originarie di Napoli ma domiciliate ... Droga in bosco nel Milanese, per 'boss' pena da 18 a 7 anni Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...NAPOLI, 30 NOV - Erano destinati ad essere venduti durante le prossime festività natalizie i 560 chilogrammi di hashish che i Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli han ...