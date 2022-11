SPORTFACE.IT

Per questo, per il, ci sono 2: Jorge Sanchez e Hector Moreno. Una notizia non buona quindi per Los Atzecas in vista dell'ultimo turno dei gironi contro i sauditi.Ci sonotra le fila dell'Argentina prima della sfida contro ile a rischio squalifica in vista dell'ultima sfida dei gironi contro la Polonia La risposta è no. Per i Mondiali di Qatar 2022 ,... Diffidati Messico-Arabia Saudita, messicani a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale Ci sono diffidati tra le fila del Messico prima della sfida contro l'Argentina e a rischio squalifica in vista dell'ultima sfida dei gironi contro l'Arabia Saudita La risposta è sì.Ci sono diffidati tra le fila dell'Argentina prima della sfida contro il Messico e a rischio squalifica in vista dell'ultima sfida dei gironi contro la Polonia La risposta è no.