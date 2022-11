Degrado alla Stazione Tiburtina | clochard ubriaco aggredisce una residente VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Scene di ordinariosul ponte che affaccia sulla, a Roma. Panni stesi, giacigli improvvisati che ormai sono diventati stabili, sacchi che contengono chissà cosa, rifiuti a terra, bottiglie di birre tutte intorno. Da anni i residenti della zona chiedono che venga ripristinato il decoro e la sicurezza, ma le loro grida di aiuto restano inascoltate. “L’altro giorno sono stata aggredita da questo individuo – racconta Anna, indicando un uomo a terra, nascosto da un cumulo di panni – completamente. Ero uscita da poco da casa, per sfuggire al suo attacco mi sono dovuta rifugiare nella banca. Ho avuto davvero paura che potesse finire male”. La signora, che ha una certa età, chiede di poter camminare per le strade del suo quartiere in sicurezza. “Vorrei semplicemente andare a fare la spesa ...