(Di mercoledì 30 novembre 2022) Su Marca una lunga intervista a, uno dei tre esterni spagnoli ad aver giocato 180 minuti ai Mondiali e quello che ha segnato il primo gol della Spagna al Mondiale. Tre mesi fa stava lottando dopo un grave infortunio al ginocchio. Alla fine è riuscito ad avere la convocazione. Gioca nel Lipsia, in Germania. Gli chiedono se in questi giorni il suo telefono squilla di continuo per le pressioni degli amici. “Sono preoccupati, sì… Ho molte chiamate, soprattutto subito dopo la partita. I miei compagni di squadra mi hanno messo un po’ di pressione, ma niente di più. Hanno bisogno che battiamo il Giappone, ma nonostante ciò vinceremo sempre.parla dell’atmosfera che si respira nella Spagna al Mondiale. “È un ambiente molto sano, con molta energia positiva”. Racconta i suoi mesi prima della partenza per il ...

IlNapolista

( Spagna ): Nasce come mezzala, scalato poi trequartista, sino a giungere la posizione più alta dell'albero tattico. Una falsa punta che sta facendo la differenza nel gruppo di Luis Enrique.Un pressing in questo senso è già stato avviato da Rudiger su Carvajal e da Raum su, sfruttando il fatto che sono compagni rispettivamente nel Real Madrid e nel Lipsia, scrive Marca. La ... Dani Olmo: «Nel tempo libero mi piace giocare a scacchi. Ha qualche connessione con il calcio» - ilNapolista L’attaccante della nazionale spagnola Dani Olmo ha precisato che la Spagna scenderà in campo contro il Giappone per vincere ...AGI - La Germania giovedì tiferà Spagna nell'ultima giornata del gruppo E sperando che le Furie Rosse si dimentichino il 'biscotto' del passato. I tedeschi per accedere agli ottavi devono battere la C ...