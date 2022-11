Corea del Sud | tensione nei cieli | jet russi e cinesi in spazio difesa aerea

Diverse ore più tardi sono quindi rientrati nella zona provenienti dal MarGiappone, accompagnati da caccia russi, Tu - 95 e Su - 35. I velivoli non hanno violato lo spazio aereo sudcoreano, è ......30 Conegliano - Firenze 3 - 1 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Svizzera - Cameroon 1 - 0 14:00 Uruguay -sud 0 - 0 17:00 Portogallo - Ghana 3 - 2 20:00 Brasile - Serbia 2 - 0 BASKET - ...Pere, presto il via all’export in Cina Si attende l’ok della Corea per i kiwi Nel 2023 potrebbe essere approvato il protocollo con Pechino. CSO Italy: "Ora il principio di reciprocità". Nelle Marche ...Due incursioni nella zona di identificazione ma senza entrare nell'area territoriale. Seul ha fatto decollare i propri caccia. L’annuncio è stato dato dal Joint Chiefs of Staff ...