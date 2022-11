Conte a Scampia | parte il tour per difendere il Reddito di Cittadinanza

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Partirà da Napoli ilin difesa deldiche si estenderà a tutta l’Italia: venerdì 2 dicembre, alle ore 17:00, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, sarà a, in via Hugo Pratt, Parco Corto Maltese. Da Napoli ilper la difesa deldiUn’iniziativa finalizzata a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

