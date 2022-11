CdA Juve | le parole di Agnelli | «Scelta condivisa con John Elkann»

Leggi su calcionews24

Andreadopo le dimissioni del CdA aClub Parlamento in Senato: «La squadra rimane più grande di chiunque la guidi» Andreaparla delle dimissioni del CdA dellae lo fa alloClub Parlamento in Senato. Di seguito le sue. «Laè più grande di ogni uomo che la potrà mai guidare. Le mie dimissioni sono unaassunta di comune accordo con. Io resto il primo tifoso e non cambia nulla per i programmi e gli obiettivi della squadra: è all'altezza della situazione, può vincere qualsiasi cosa. Ho detto già nel 2019 che questo è un sistema che andava regolato da dentro e che va cambiato».