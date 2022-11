Cambia il vertice nelle finanze vaticane | ora il capo è un laico spagnolo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Maximino Caballero Ledo, sinora segretario della Segreteria per l'Economia, succede a padre Juan Antonio Guerrero, che si è dimesso per motivi di salute: aveva avviato un giro di vite anti-corruzione e linee-guida su investimenti etici e bilancio consolidato

E' un laico spagnolo esperto di finanza internazionale, sposato e con due figli, il nuovo prefetto della Segreteria per l'Economia, una sorta di ministero delle finanze del Vaticano. Maximino Caballero Ledo, sinora segretario della Segreteria per l'Economia, succede a padre Juan Antonio Guerrero, che si è dimesso per motivi di ...