Allegri e Cherubini volevano dimettersi con Agnelli Gazzetta

Elkann ha indicatoed ha scavalcato, così ha fatto qualcosa di meraviglioso per le gerarchie. E' il direttore sportivo che dovrebbe far capire al tecnico cosa si può comprare e cosa ...è in costante contatto con Federicoper provare a capire come muoversi in vista del mercato di gennaio. La Juve da tempo cerca un esterno di fascia, ma nelle loro valutazioni ...L'ad di Exor: "Contiamo su di lui e sull’intera squadra". L’allenatore ringrazia: "Bello sentire la vicinanza degli azionisti" ...Anche Massimiliano Allegri e Federico Cherubini erano pronti a dare le dimissioni dai rispettivi incarichi se fosse stato necessario: lo rivela La Gazzetta dello Sport secondo cui lunedì sera l'allena ...