Uomini e Donne | Lavinia Mauro contro Alessio | la tronista in crisi dopo quello che ha scoperto sul corteggiatore

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 novembre 2022) Le anticipazioni didel 29 novembre 2022 vedono importanti novità in puntata. Innanzitutto l’attenzione sarà concentrata in particolar modo su Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano. Quest’ultima nelle puntate scorse ha lasciato lo show di Maria De Filippi con il cavaliere Alessandro con il quale ha deciso di intraprendere questa relazione. L’uscita di scena della coppia non è stata vista di buon occhio da Riccardo che aveva affermato di provare ancora dei sentimenti per la donna. Nonostante ciò il cavaliere del trono over ha deciso comunque di andare avanti e di frequentare nuovamente Roberta Di Padua, la donna pugliese con la quale aveva già avuto una frequentazione negli anni passati. Proprio per questa ragione l’opinionista Gianni Sperti non aveva creduto al riavvicinamento dei due, sostenendo che fosse soltanto una finzione. ...