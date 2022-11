Ultime Notizie – Terni | 40enne ucciso a calci e pugni | c’è un arresto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 novembre 2022) Un nigeriano è stato arrestato dai carabinieri in relazione alla morte dello stranieronella notte tra sabato e domenica scorsi a. Sul caso indagano i carabinieri. L’omicidio è maturato in seguito a una lite scaturita da un incidente stradale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione