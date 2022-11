Musumeci | serve una legge speciale per il recupero di abusi leggeri

C'è abusivismo e abusivismo,legge speciale su abusivismo'. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello, ai microfoni di '24 Mattino' su Radio24. '...Partendo dalla tragedia di Ischia, Meloni sottolinea che 'c'è tantissimo lavoro da fare ma... Abbiamo poi mandato al ministrodi creare un gruppo di lavoro interministeriale per gli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Roma, 29 nov. (Adnkronos) - In Cdm abbiamo preso un impegno: approvare entro l anno il Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, i ministri competenti effettueranno ...