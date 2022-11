Ischia | Conte | “Nessun mio condono | contro di me fango”

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA – “In queste ore di fronte alla tragedia diche ci lascia tutti sgomenti e mentre i soccorritori ancora scavano nelper cercare i dispersi, certi politici gettano delsu di me: è la sempiterna categoria degli sciacalli. Vengo accusato di aver introdotto unpere si vuole collegare la tragedia e le reazioni emotive di queste ore ad una mia presunta responsabilità per aver sanato edifici abusivi. Niente di più falso”. Il presidente M5s Giuseppe, con un video su Facebook, contrattacca e sfida chi lo mette sul banco degli imputati per la frana mortale dia causa dell’articolo 25 del decreto del suo primo governo giallo-verde sul Ponte di Genova che sbloccò le pratiche di...

... Giuseppe, aveva inviato, tramite pec, alle istituzioni locali: Prefettura di Napoli, ... frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti sui fatti dinominerà un pool di consulenti per ..."Fango su di me, sciacalli": Frana anega (ancora) il condonoLa tragedia di Ischia diventa anche teatro di guerra politica. Sul banco degli imputati Giuseppe Conte, che introdusse un condono nelle misure urgenti per Genova dopo il crollo del Ponte Morandi… Legg ...Riascolta La crisi cinese non è solo sanitaria e sociale ma anche economica di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.