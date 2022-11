Il Comune di Bergamo a Roma | all’incontro con Papa Francesco per il progetto “Per la pace Con la cura”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 novembre 2022) L’assessora allaMarzia Marchesi, anche in rappresentanza che del Coordinamento Provinciale Bergamasco degli Enti locali per lae i Diritti umani, ha partecipato questa mattina nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano,conintitolato “Per la. Con la”. Lae la, due parole chiave da promuovere per superare questo momento drammatico segnato da guerre e crisi, a cui si è aggiunta una terza, l’educazione, da praticare presso le giovani generazioni in una dimensione non solo scolastica ma di comunità. Per questo, nell’incontro con il Santo Padre, erano oggi presenti genitori, sindaci, assessori, esponenti delle organizzazioni della società civile ma soprattutto gli alunni di 113 ...