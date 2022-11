Agenzia ANSA

"Le previsioni sul rallentamento della crescita mondiale per il terzo anno di seguito, previsto dal Fmi, si realizzerà", ha aggiunto, affermando che questo sarà già visibile nel quarto trimestre ... Fmi, l'anno prossimo metà dell'Ue sarà in recessione - Ultima Ora "La metà dell'Ue l'anno prossimo sarà in recessione". Lo ha detto la presidente del Fmi, Kristalina Georgieva, a Berlino in conferenza stampa con Olaf Scholz e i presidente dei principali istituti economici.