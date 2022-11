Ferrari | si dimette Mattia Binotto

"Desidero ringraziare Mattia - commenta Benedetto Vigna - per i suoi numerosi e fondamentali contributi nei 28 anni passati in, e in particolare per la sua guida che ha portato il team ad ..., Mattia Binotto siufficialmente. Maranello in una nota annuncia "di aver accettato le dimissioni" dell'ingegnere, "che il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di Team Principal della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo settimane di voci e speculazioni, Mattia Binotto, lascia la Scuderia di Maranello: il comunicato ufficiale del Cavallino, adesso alla ricerca di un nuovo team principal ...