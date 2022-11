Come si produce un profilato metallico

Leggi su chenews

(Di martedì 29 novembre 2022) I profilati metallici sono oggetti utilizzati in diversi ambiti. Si sfruttano in edilizia, per la produzione di macchinari di vario genere, nell’automotive, nel design di interni, per preparare mobili e manufatti in senso lato. La produzione di profilati metallici si può realizzare con differenti tecniche; la scelta di quella più adatta dipende da una serie di fattori, tra cui le dimensioni dele il tipo di profilo che si intende ottenere. Trafilatura ed estrusione La trafilatura è una delle tecniche più utilizzate per la produzione di profilati metallici. Anzi, nello specifico trafilatura ed estrusione sono, tra le differenti tecnologie possibili, quelle più economiche e più adatte per la produzione di barre profilate a sezione piena. Si ottiene così una finitura perfetta, con costi di produzione non elevati e una buona flessibilità di ...