Camerun | Onana sull’esclusione | «Ho cercato soluzioni | ma non c’è stata volontà di fare lo stesso dall’altra parte»

(Di martedì 29 novembre 2022) André, portiere dell’Inter e fino a poche ore fa al Mondiale con il, ha pubblicato un messaggio sui social dopo l’esclusione dalla nazionale André, fino a poche ore fa portiere al Mondiale con il, ha pubblicato un messaggio sui social dopo l’esclusione dalla Nazionale per motivi disciplinari. PAROLE – «Voglio esprimere il mio affetto per il mio Paese e per la Nazionale. Ieri non mi è stato permesso di essere a disposizione per aiutare il, come faccio sempre, a raggiungere gli obiettivi della squadra. Mi sono sempre comportato in modo tale da condurre la squadra al successo, agendo correttamente. Ho messo tutti i miei sforzi e le mie energie nella ricerca diper una situazione che un calciatore vive spesso, ma non c’è ...