Biagio Antonacci torna al Palasele | al via la prevendita

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dopo lo straordinario show sold out dello scorso 11 novembre (leggi qui) e i primi successi dei concerti del “Palco centrale tour“, con il qualesta portando le hit della sua carriera trentennale sui palchi dei più importanti palasport, si aggiungono nuove date alla tournée a maggio 2023. I nuovi appuntamenti vedranno il cantautore milanesere in scena aldi Eboli il 25 maggio 2023. Una nuova data a grandissima richiesta dei fan di tutta la Campania che non erano riusciti ad accaparrarsi un biglietto per lo show delle scorse settimane, andato esaurito con largo anticipo, con cui l’artista èto a riabbracciare il pubblico di Eboli a distanza di 4 anni dall’ultimo esaltante live. Il PALCO CENTRALE TOUR, infatti, ha riportato ...

Tempo di Lettura: 3 minuti Dopo lo straordinario show sold out dello scorso 11 novembre e i primi successi dei concerti del PALCO CENTRALE TOUR, con il qualesta portando le hit della sua carriera trentennale sui palchi dei più importanti palasport, si aggiungono nuove date alla tournée a maggio 2023. I nuovi appuntamenti vedranno il ...Nuove date per il tour diche da inizio novembre (prima tappa il 5 a jesolo) sta portando in giro per l'Italia PALCO CENTRALE TOUR. Il cantautore milanese, che torna sul palco dopo tre anni, sarà allo Stadium ...Biagio Antonacci arriverà a Torino per il suo nuovo tour 2022 sul “palco centrale” che prevede date nei più prestigiosi palasport italiani prodotte e organizzate da Friends&Partners in collaborazione ...Biagio Antonacci: “C'è voglia di contatto e condivisione” in diretta alle 17 con Claudia Rossi e Andrea Conti [SEGUI] ...