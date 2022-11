Andrea Agnelli è record assoluto | come lui nessuno | numeri mai visti

(Di martedì 29 novembre 2022)ha da poco detto addio alla Juventus. Una storia d’amore con il club bianconero che gli ha permesso di raggiungere tanti obiettivi.lui, nella storia,. Un nuovo terremoto si è abbattuto sulla Juventus. La squadra bianconera nella serata del 28 novembre 2021 ha visto l’intero Consiglio di Amministrazione dare le dimissioni. Tra i protagonisti anche, presidente in questi anni del club. La notizia ha fatto tantissimo rumore. Fonte foto: Ansaha raggiunto la nomina di presidente della Juventus nel 2010. È rimasto salto al vertice per circa 12 anni, con le dimissioni che sono arrivate nel 2022. Il suo mandato ha portato la squadra torinese a vincere tantissimi titoli. Sono ben 19 le ...

Decisivo l' incontro tra John Elkann edin cui si è convenuto che, anche per evitare ulteriori danni al club (incombe l'applicazione della legge 231 a carico degli amministratori), era ...... oltre a dirigenti di spicco come Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, anche il presidente del club bianconero,, ha deciso di fare un passo indietro. La decisione è stata maturata a ...TORINO – La notizia è trapelata ieri sera 28 novembre, intorno alle 22, mentre una bella Uruguay si faceva travolgere nel risultato, con un surreale 2-0, da un Portogallo di stelle sottotono. Si tratt ...E’ finito il viaggio del pilota, Andrea Agnelli, che partì in Cinquecento, spendendo il meno possibile, e conquistando 19 trofei nostrani, ma che si schiantò in Ferrari, spendendo il più possibile, e ...