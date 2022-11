(Di lunedì 28 novembre 2022) Hanno iniziato are nel cuore della notte. Poi, ad un tratto, le grida di aiuto della donna, che hanno svegliato i vicini. Lui, un cittadino tunisino regolare in Italia, in preda alla rabbia ha preso un coltello. E lei, la, un’italiana di 31 anni, nel vederlo e capendo le sue intenzioni, ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Accoltellata dal marito nella notte Ma l’uomo, malgrado lagli chiedesse di smetterla, ha iniziato a colpirla. “Ti”. Le ha sferrato due fendenti, ferendolamente. La tragedia è avvenuta in piena notte a Civitavecchia, nell’abitazione della coppia, in una traversa di via Terme di Traiano. Subito sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale San Paolo. I militari hanno avviato ...

Il Corriere della Città

In ogni frase minaccia: ' Non ne posso più, mi! ". Vito non arretra e per oltre 40 minuti lo tiene al telefono, come farebbe un vero amico. Mario è spiazzato, si sente compreso e inizia a ...Montorio Romano, minaccia la ex con il coltello: 'Ti'. Bloccato uno stalker Dopo poco è ... L'autista ha chiesto aiuto al numero di emergenza 112: 'C'è un gruppo di stranieri chea bordo'. “Ti ammazzo”, litiga con la moglie e l’accoltella, poi scappa: grave 31enne, è caccia all’uomo Hanno iniziato a litigare nel cuore della notte. Poi, ad un tratto, le grida di aiuto della donna, che hanno svegliato i vicini. Lui, un cittadino tunisino regolare in Italia, in preda alla rabbia ha ...Un uomo di trentacinque anni è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La moglie lo ha denunciato dopo anni di soprusi e violenze. L'ha picchiata diverse volte, spesso ...