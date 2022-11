Samab Abbas ultime | recuperato il cadavere | si aspetta esito dna

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 28 novembre 2022) È statoil corpo che si presume sia di Saman. La ragazza potrebbe esser stata uccisa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021. La sua “colpa” quella di voler essere una ragazza normale, una ragazza occidentale, innamorata e felice al fianco di un ragazzo che aveva scelto, contraria a un matrimonio combinato che l’avrebbe riportata in Pakistan. A uccidere Saman, 18 anni, suo padre e altri membri della famiglia che dopo quella notte, sono scappati, o hanno cercato di farlo. La fuga era andata bene solo a Shabbar, il padre di Saman e a sua madre, latitanti in Pakistan. Tutti gli altri componenti della famiglia sono stati fermati tra Italia, Francia e Spagna. Pochi giorni fa, il padre di Saman è stato arrestato in Pakistan e allora, il nipote dell’uomo, conosciuto da tutti qui in Italia come Zio Danish, avrebbe deciso di ...