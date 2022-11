Agenzia askanews

I due si vedranno domani in tarda mattinata e l'ex ministro porterà ale sue proposte per la legge di bilancio. Una mossa che dentro Fi hanno letto come un tentativo di mostrare che in ...Del resto la stessa premierla sanità non l'ha nemmeno citata nel suo discorso programmatico di un mese fa'. La Cislche la sanità pubblica non rappresenti più una priorità. Il sindacato ... Meloni teme blitz e chiama maggioranza a rapporto.Fronte Ue su pos Roma, 28 nov. (askanews) - Il governo che parla a più voci, che si contraddice platealmente in pubblico - raccontano - l'ha irritata non poco. Era ...Giorgia Meloni si dice pronta ad "assumersi la responsabilità di fare delle scelte anche se dovesse costare in termini elettorali". Il presidente del Consiglio, intervenendo in videocollegamento all'a ...