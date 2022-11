Macabra | ma non necessita di sabbia | croccantini e discese al parco

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 novembre 2022) Facile per Jenny Ortega farsi fare le trecce e mettere il muso di Mercoledì. Nel frattempo – ci sono le foto – chi ha dato vita a Mano ha lavorato piegato, contorto, rannicchiato pur di dare il massimo della mimica a un arto (Thing in originale). E il mago e illusionista Victor Dorobantu (al suo debutto in una produzione tv) ci è riuscito così bene che, piuttosto che sull’adolescente di casa Addams trasformata in una Veronica Mars dark, l’attenzione è molto spesso sul suo servitore. All’inizio della serie tutt’altro che fedele, però: è la spia che Gomez scarica al college di Nevermore per controllare la figlia. Victor Dorobantu: l’attore che ha animato Mano in “Mercoledì” guarda le foto ...