Luis Oliveira | Mi piace il Napoli | mi auguro che possa realizzarsi il sogno scudetto

(Di lunedì 28 novembre 2022),ex calciatore,è intervenuto su 1Station Radio,nel corso del programma"1 Football Club",ecco le sue parole : Pensieri sul Mondiale? "È una Coppa del Mondo un po' strana. Le squadre considerate 'piccole' sono partite bene, stanno facendo cose straordinarie. In passato i risultati delle gare erano scontate, ma attualmente sono più belle ed importanti. Le piccole stanno dimostrando il loro valore, stanno lavorando abbastanza bene per crescere. Manca l'Italia, anche se Mancini sta svolgendo un grande operato sui giovani per il futuro della Nazionale e per migliorare il calcio italiano". Giudizio sul Belgio e sulla sua attuale generazione? "È tutto l'anno che si dice che è una bella squadra, è una rosa impregnata di talenti, i quali, tuttavia, non hanno mai vinto qualcosa di importante. Può ambire a vincere qualcosa di grande, ...

