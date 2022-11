LIVE Corea del Sud-Ghana 0-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Black Stars in vantaggio al primo affondo

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Contraccolpo psicologico pesante per gli asiatici, con Jung Woo-Young che riceve un sacrosanto giallo per una trattenuta su Kudus. 25? GOOOOOLIN! Lo sport è veramente strano. Dopo 25 minuti di dominiono, arriva il gol delledi punizione a rientrare di Jordan Ayew, con Salisu che ribadisce in rete la corta respinta di Kim Min-Jae. 23? Prova ad occupare finalmente la metà campo avversaria il, con Jordan Ayew che guadagna un buondi punizione. 21? Cartellino giallo per Daniel Amartey. Il difensore centrale delha sbracciato su Cho. 20? Poco convincente finora la prestazione degli uomini di Addo, ...

All'Education City Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tradel Sud e Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium è andato in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tradel Sud e ...Ladel Sud ha segnato esattamente due gol in ciascuno dei tre incontri della Coppa del Mondo contro nazioni africane. Il Ghana non vince da cinque partite del Mondiale (2N, 3P). Una sconfitta ...Le statistiche raccontano che la Corea del Sud non ha mai vinto la seconda partita delle fase finale del Mondiale nelle sue dieci partecipazioni e le ultime tre volte ha perso. Insomma, c’è una ...La diretta live di Corea del Sud-Ghana, match valevole per la seconda giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022.