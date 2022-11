La solidarietà di De Longis Pd agli studenti del Rummo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono vicinodel liceo scientificodi Benevento che questa mattina hanno manifestato chiedendo alle istituzioni una maggiore attenzione per la sicurezza degli edifici scolastici”. Così in una nota stampa Raffaele De, consigliere provinciale e comunale a Benevento per il Partito Democratico. “Su questa tematica, si ricorderà, – prosegue De- più volte sono intervenuto in passato per sollecitare un cambio di passo da parte della Provincia, denunciando pure le troppe occasioni perse in termini di finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici. Ciò che sta accadendo in questi giorni, purtroppo, conferma che su prevenzione e programmazione l’Ente sconta ancora ritardi e deficit enormi. Non è solo al liceo, ...