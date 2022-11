Il Sannio Quotidiano

Carloforte, La Maddalena in Sardegna. Ma anche Eolie in Sicilia,in Campania, Elba in Toscana. Tutti uniti dal mare e dal fatto di essere isole minori. E ...del comitato locale Riziero...Carloforte, La Maddalena in Sardegna. Ma anche Eolie in Sicilia,in Campania, Elba in Toscana. Tutti uniti dal mare e dal fatto di essere isole minori. E ...del comitato locale Riziero... Ischia: Moretti (Pd), ‘condono Conte-Salvini e chiusura Unità di missione due schifezze’ Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Noi italiani abbiamo la memoria corta, ma il condono del Conte-Salvini nel 2018 per gli edifici abusivi costruiti in aree a rischio, è stata una schifezza compresa ...