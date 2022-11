I Mondiali | le squadre B e un focus sulle africane | LIVE dalle 18 30 | ospite Stefano Cusin

...giustizia e facendolo entrare nelle ufficialità delle varie Federazioni sportive. Vediamo ... Le regole della pallapugno Il gioco della pallapugno si svolge tra duecomposte da quattro ...Il pareggio dell'Al Janoub Stadium però rischia di rivelarsi un boomerang per le ambizioni di entrambe le, battute all'esordio nel Girone G da Svizzera e Brasile. Il pari serve a poco tanto a ...Via alla tournée in Turchia per il Napoli, la squadra raggiungerà la città di Antalya: date e dettagli sul ritiro, convocati anche sei azzurrini ...Quest’anno agli italiani non fa tanto piacere parlare di calcio: i Mondiali 2022 sono alle porte e, per la seconda volta consecutiva, gli Azzurri non si sono qualificati. Dopo aver fatto sognare il Pa ...