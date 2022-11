Fango e macerie anche in mare | le immagini di Ischia dopo la frana

Ischia , 28. Il fiume die detriti che sabato ha travolto Casamicciola, sull'isola di Ischia, continua a restituire i ... Il corpo non è stato ancora estratto dalle, a causa delle ...Si continua a scavare fra, detriti e, a Casamicciola Terme, sull'Isola di Ischia , devastata da una enorme frana in seguito a piogge torrenziali. Stamane, se squadre di soccorritori che lavorano in via Celario, ...A Ischia si scava senza sosta tra macerie e fango. L'ultima vittima ritrovata è un ragazzo di 15 anni, fratello dei due bambini rinvenuti ieri ...Si cercano superstiti alla frana con il telerilevamento dall'elicottero e si scava per rimuovere i detriti. La Guardia di Finanza e i vigili del fuoco sorvolano l'area per identificare le zone rosse e ...