Ha ricevuto inoltre tre candidature come migliore attrice protagonista aidi Donatello (1982, ... in oltre 100 films, lavorando al fianco di registi comeDamiani, Mario Monicelli, Dino ...Thomas Raggi ed Ethan Torchio con indosso soltanto i pantaloni e a petto nudo,in una divertente combo di calzini bianchi e T - shirt evocativa ( "Italians do it better" , ci tiene a ...Damiano David resta in mutande all’ultimo concerto dei Maneskin in America: ecco il video che sta infiammando il web.Giovani, provocanti e ironici: i Måneskin hanno conquistato anche il Canada a suon di rock (e nudità), sorprendendo i fan con un annuncio speciale.