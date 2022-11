Zauli | 'Per i giovani lo spogliatoio conta più del campo'

ilBianconero

Sul Sudtirol: "Ha avuto due allenatori, entrambi molto bravi: conosco benissimo, è un tecnico ... come non mi sorprende che il Cittadella, che è squadra, ogni anno lottiobiettivi importanti. ......(ore 15) il Faenza tornerà al 'Bruno Neri'affrontare la Pianta Forlì. La Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini pareggia 2 - 2 a Castel Maggiore con il Progresso grazie ai gol di Savioli e. ... Next Gen Day, Zauli: 'Per i giovani conta più lo spogliatoio del campo' VIDEO Anche Lamberto Zauli è intervenuto al Next Gen Day organizzato dalla Juventus. L'ex tecnico della seconda squadra bianconera ha parlato ai microfoni di tuttojuve.com: "Siamo qui oggi ...Anche Lamberto Zauli, allenatore della seconda squadra della Juve fino alla scorsa stagione, è intervenuto ai nostri microfoni a margine del Next Gen Day ...