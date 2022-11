Video attivista nipote Khamenei | ' regime assassino'

Ieri ha pubblicato unsu YouTube, il cui link è stato condiviso su Twitter, nella immagini la donna condanna la "chiara ed evidente oppressione" di cui sono vittime gli iraniani e critica l'...Numerosidiffusi in rete (e sfuggiti alla censura) mostrano persone in piazza impegnate a ... La polizia locale ha represso le voci di protesta, annunciando l'arresto di una giovaneper ...Mahmoud Moradkhani, fratello di Farideh, nipote del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, arrestata mercoledì dalle autorità iraniane, ha pubblicato su YouTube un video in cui la sorella cri ...Mahmoud Moradkhani, fratello di Farideh, nipote del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, arrestata mercoledì dalle autorità iraniane, ha pubblicato su YouTube un video in cui la sorella cri ...