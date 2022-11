Pressione differenziale | che cos’è | come si misura e campi di applicazione

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 27 novembre 2022) Laè la differenza diche intercorre tra due punti o due camere; il calcolo permette di tenere sotto controllo lo stato di serbatoi chiusi, tubature e filtri. Per valutare la differenza di, è possibile ricorrere a dei manometri digitali, ma anche analogici, che permettano di calcolare laassoluta o relativa, rilevando i dati relativi ai due punti di interesse ed effettuando i dovuti calcoli. Questo metodo porta via del tempo e, oltre ad essere soggetto all’errore umano, potrebbe non risultare particolarmente preciso a causa della mancanza di sensibilità degli strumenti impiegati. Per ovviare a questi e altri inconvenienti, è stato creato il manometro, pensato per rilevare le minime differenze di ...