Mondiali | polemiche per commento Adani | Bizzotto sopraffatto in telecronaca

(Di domenica 27 novembre 2022) Non si placano lesui social nei confronti di Daniele, seconda voce nelle telecronache Rai aiin Qatar. Anzi, a distanza di quasi 24 ore dall’esultanza “urlata” per il gol di Messi, che ha dato il via al successo dell’Argentina sul Messico, l’ex difensore è diventato un bersaglio per chi chiede rispetto per il servizio pubblico, chi per la comunità messicana in Italia e chi per la salute delle proprie orecchie. Non è riuscito a contenerlo nemmeno un incolpevole Stefanoindalla gioia di. Da lì si è scatenato l’hashtag #Out con migliaia di commenti che hanno chiesto la sospensione del commentatore. “Imbarazzante”, “vergognati”, “vai a casa”, sono le parole più gentili, mentre alcuni ...

OA Sport

Al netto dellesui possibili rischi connessi alla privacy per chi si reca in Qatar per seguire idi calcio e lerelative alle politiche del Qatar in materia di diritti ......di indossare la fascia ' One Love ' per i diritti Lgbt e consentito che a una partita dei... Altresono state fatte alla Fédération Internationale de Football Association in queste ... Calcio, Mondiali 2022. Polemiche fuori dagli stadi: insulti a giornalisti accusati di essere israeliani Non si placano le polemiche sui social nei confronti di Daniele Adani, seconda voce nelle telecronache Rai ai Mondiali in Qatar. Anzi, a distanza di quasi 24 ore dall’esultanza “urlata” per il gol di ...Di Salvatore Riggio Dopo le polemiche per la fascia di Neuer, la Germania è stata sconfitta dal Giappone e rischia l’eliminazione. Serena la Spagna di Luis Enrique: «Sappiamo di poter… Leggi ...