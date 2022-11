Milan | Ibrahimovic | “Quando gli interisti mi fischiano mi carico ancora di più | è una goduria”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) L’attaccante del, Zlatan, ha parlato del suo rapporto con i tifosie delle sue emozioni durante il derby. Queste le sue parole aTV, nel corso del format “On the Pitch”: “Ci sono tante voci prima del derby, i media parlano tanto, ci sono giocatori che hanno giocato prima all’Inter e poi sono andati alentri tie quello è il momento in cui io godo, è il momento che mi fa sentire vivo, perché di là nessuno mi ferma. Piùe meglio è. Preferisco che mi fischino piuttosto che mi applaudano, in tutta la mia carriera le cose sono andate sempre contro di me, mai a favore. E allora preferisco così, così midi più e se riesco a vincere è la miglior sensazione che c’è. Per ...