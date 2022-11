LIVE Spagna-Germania 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | finisce un primo tempo equilibratissimo

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI45+2? Fine0-0! 45+2? Flipper di testa all’interno dell’area dellacon un ultimo calcio d’angolo conquistato dalla. 45+1? Saranno due i minuti di recupero! 45? Kimmich cerca ancora Rudiger sulla punizione, questa volta il difensore del Real dopo il controllo prova il tiro bloccato in due tempi da Simon anche con l’aiuto di un suo difensore. 44? Giallo per Rodri, che è costretto a fermare Musiala dopo che il tedesco era sgusciato via alla grandissima tra tre avversari. 43? Partita che dopo una fase centrale di studio si è riaccesa, ora è lache con la palla ...

2022 - 11 - 27 16:04:58 Dove vederla La partita verrà trasmessasu Rai 1 a partire dalle ore ... 2022 - 11 - 27 15:57:59 Le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, ...Allo stadio Al Bayt di Al Khawr il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Al Bayt di Al Khawr in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Dopo la sconfitta contro il Giappone, la Germania non può più sbagliare e deve battere la Spagna per avere il destino nelle proprie mani nell'ultimo match. La squadra di Luis Enrique parte forte e dop ...Calcio d'inizio alle ore 20. Dopo il clamoroso k.o. all’esordio contro il Giappone, la squadra di Flick non può più sbagliare. Di fronte hanno i ragazzi di Luis Enrique che nel primo match ha rifilato ...