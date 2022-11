Ischia | il bilancio si aggrava | tre vittime E si scava ancora

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 novembre 2022) Siildelledella frana che ha colpito Casamicciola sull'isola dimentre prosegue senza sosta lo sforzo dei soccorritori per individuare i dispersi. I morti della tragedia finora sono tre, ma ilufficiale sarà aggiornato dal prefetto di Napoli alle 18. Dopo le 14 è stato recuperato il corpo senza vita di una donna anziana, nonidentificata, l'ultima in ordine di tempo a essere trovata dai soccorritori. Si tratta della terza vittima accertata della frana che si è verificata all'alba di ieri e che ha travolto parte delle abitazioni in via Celario, nella parte alta del comune ischitano. In mattinata era stato trovato il corpo senza vita di una bambina, sempre nella parte alta di Casamicciola, la zona maggiormente colpita dalla frana. ...