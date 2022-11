Inter Miami | non solo Messi | nel mirino anche Suarez e Fabregas

Leo Messi e Cristiano Ronaldo insieme a. Non in vacanza, ma all'di David Beckham. Sono il Sun e il Times a lanciare l'indiscrezione. CR7 è senza squadra dopo la rottura con il Manchester United e avrebbe ricevuto un'offerta da oltre 200 milioni di euro ...Per il quotidiano, infatti, l', club di cui David Beckham è tra i maggiori ...Lo scrive il Sunday Times: David Beckham vuole trasformare l'argentino del Paris Saint Germain nel giocatore più pagato della Mls ...Sun e Times lanciano la notizia del possibile trasferimento di CR7 già a gennaio, con Leo che lo raggiungerebbe in estate, assieme a Fabregas e Suarez ...