Il CorSport sul gol di Zielinski | in Qatar c’è una voce che grida Napoli

(Di domenica 27 novembre 2022) . Il primo gol di un calciatore delal Mondiale inè stato di Piotr. Il centrocampista delrappresenta l’idea rivoluzionaria avviata da Aurelio De Laurentiis nel 2004, un percorso virtuoso che si nutre delle competenze dei dirigenti del club e delle capacità del suo allenatore che è capace di far evolvere il materiale umano che ha a disposizione in squadra. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Oltre al centrocampista polacco, ilha al Mondiale Lozano, Anguissa, Kim e Olivera. “Piotr– chi se non lui – ha posato la prima pietra nelle statistiche di2022 e il fiocco azzurro adagiato sull’uscio degli ottavi, che la Polonia intravede, certifica la consistenza di quell’Idea rivoluzionaria che Adl ha ...

... "Ventotto anni (e sei mesi) rappresentano la via di mezzo della carriera di Piotr Zielinski, un geniaccio nel senso letterale, l'eleganza che sfila sistematicamentered carpet , il bravo ragazzo ...L'ex portiere della Nazionale ( oggiassolto da Caniggia per il gol di Italia 90 in Italia - Argentina ) racconta: "Ci sono tanti aneddoti su Maradona. Mi ha fatto tanti gol, gli ho ... Zenga al Corsport: “Fermiamo il tempo nel finale” Walter Zenga al Corriere dello Sport: "Recupero extra Fermiamo il tempo nel finale". L'ex portiere e ora tecnico in cerca di una nuova panchina ha detto la sua sul tema ...Dopo aver guidato il Milan con gol e assist nella cavalcata che ha portato i rossoneri sul tetto di Italia dopo diversi anni e dopo aver contribuito a riportare il club agli ottavi di ...