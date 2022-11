Cina | proteste anti Zero Covid | qualcuno finanche chiede dimissioni di Xi

(Di domenica 27 novembre 2022) Si allarga il fronte della protesta incontro la rigida politicache costringe larghe fette di popolazione a lockdown improvvisi, estesi e prolungati oltre che a test di massa. Una protesta che - secondo gli osservatori e i giornalisti internazionali - sta assumendo talvolta toni di critica nei confronti del Partito comunista e anche del leader Xi Jinping. Migliaia di persone sono scese all'alba di oggi in piazza a Shanghai - secondo quanto ha rilevato la BBC - in una protesta mai così partecipata in una città che ha già vissuto un interminabile lockdown totale. La rete britannica ha anche visto persone arrestate e portate via con auto della polizia.sono state anche segnalate nelle università di Pechino e Nanchino, all'indomani di quelle che hanno attraversato Urumqi, il capitale regionale ...

