Brasile | Tite | “Neymar? Credo tornerà a giocare in questa Coppa”

(Di domenica 27 novembre 2022)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Svizzera, secondo match della fase a gironi ai Mondiali 2022 in Qatar per la Nazionale sudamericana. Inevitabile il commento sulle condizioni dida parte del CT: “Non mi sono reso conto subito di ciò che era accaduto. Comunque, anche se dal punto di vista clinico non sono il più indicato a parlare,che sia lui che Danilo torneranno ain. Intanto è meglio andare avanti giorno per giorno”. SportFace.

Anche ilha fatto vedere la propria forza. È stata anche l'unica big che ha avuto ... il 2 - 0 definitivo, non rispecchia le tante occasioni create dagli uomini di, che però ora ...L'attuale mister del Barcellona ha parlato di tanti argomenti legati al mondo del pallone tra cui il Mondiale in corso in Qatar ma anche il suo no ad unirsi allo staff dinel... Sul ...Il c.t. alla vigilia della sfida con la Svizzera: "Ho sbagliato anch'io, avrei dovuto toglierlo prima. C'è chi gioca per far male". Al suo posto giocherà Rodrygo. Dani Alves o Militao in ballottaggio ...Mentre per sostituire Neymar potrebbe essere lanciato Rodrygo, anche se l'ipotesi più accreditata è quella che vedrebbe il ct Tite avanzare Paquetà sulla trequarti con Fred o Bruno Guimaraes al fianco ...