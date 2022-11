Terremoto | violenta scossa di magnitudo 5 8 | epicentro e danni

Leggi su chenews

(Di sabato 26 novembre 2022) Unadiha avuto luogo negli ultimi minuti. La5.8 ha messo in allerta i cittadini che hanno avvertito il sisma. La situazione aggiornata da Ingv:. Torniamo a dare la notizia di una fortediche è stata registrata negli ultimi minuti. Il sisma è arrivato all’improvviso e ha creato un bel po’ di ansia tra le autorità e istituzione che adesso stanno monitorando la situazione per evitare che accada il peggio. Non è la prima volta che un evento sismico colpisca l’area interessata. Andiamo a vedere e conoscere tutti i dati che sono stati diramati. fonte foto: CanvaQuando c’è un improvviso spostamento di un blocco della terra su un altro si registra sempre una ...