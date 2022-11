Ranocchia | «Napoli? A gennaio vedremo se sarà in grado di arrivare in fondo e vincere»

(Di sabato 26 novembre 2022) Andrea, ex difensore dell’Inter, ha parlato della lotta allo scudetto nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni Andrea, ex difensore dell’Inter, ha parlato ad Assisi Sport. SCUDETTO – «L’Inter si sta riprendendo in campionato, ma ildi Luciano Spalletti, che ho avuto come allenatore, va davvero molto veloce. Aseindiin. Simone Inzaghi è un bravo allenatore. Sono felice per il Monza, conosco l’allenatore Raffaele Palladino, ci ho giocato insieme, ha saputo ingranare la giusta marcia stupendo tutti, faranno bene, lui è bravissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

