Qatar 2022 - Il programma odierno

(Di sabato 26 novembre 2022) Come di consueto,ogni mattina,vi proponiamo le gare diinoggi : Sabato 26 novembre Tunisia-Australia (D, ore 11:00) - Rai 2 Polonia-Arabia Saudita (C, ore 14:00) - Rai 2 Francia-Danimarca (D, ore 17:00) - Rai 1 Argentina-Messico (C, ore 20:00) - Rai 1

Altre quattro partite nella seconda giornata dei gironi della Coppa del Mondo. Alle 11 Tunisia - Australia (Gruppo D), alle 14 tocca a Polonia - Arabia Saudita(Gruppo C). Alle 17 i Bleus affrontano la ...Il dubbio che sarà venuto a molti è che parentela c'è - se c'è - tra DVB - I e la trasmissione via hbbTV che Rai sta sperimentando in questi giorni con i Mondiali diin 4K: ebbene, non c'è ...Nuvole basse nel ritiro all'Università del Qatar dove Messi apre la finestra e non vede sotto neppure uno straccio di tifoso. Mai come ora la faccia triste dell'America, il Brasile vola, l'Albiceleste ...Quattro Mondiali disputati da calciatore e uno da ct. Tra trionfi, torti subiti e cadute ha scritto la storia: quello del 1986 è stato l'ultimo vinto dall'Argentina e in Qatar si gioca la prima Coppa ...