Onana | «L’Inter non è partita bene ma chi dice che il Napoli alla ripresa sarà ancora come adesso?»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, un’intervista ad André, arrivato alla scorsa estate a parametro zero. E’ al Mondiale in Qatar con il Camerun. Racconta l’approdo al club interista. «Ero all’Ajax e un paio di anni fa Piero Ausilio si avvicina per la prima volta al mio agente: gli racconta le cosestanno, senza giri di parole,piace a me. E dal minuto 1,prima di entrare nel cuore della trattativa, mi sono sentito il nerazzurro addosso. Ho iniziato a vedermiportiere delogni giorno di più. Quando un club così pensa a te,fai a dire no? Ne sei lusingato e felice. Eeccomi qua in una città magnifica, con una tifoseria incredibile che inizia a volermi ...