Mondiali | l' Argentina si qualifica se | tutte le combinazioni

Il successo dell 'contro il Messico (2 - 0 grazie ai gol di Leo Messi e Enzo Fernandez ) rilancia gli uomini di Scaloni, che raggiungono l'Arabia Saudita al secondo posto in classifica nel gruppo C con tre ...LUSAIL (Qatar) - Giornata speciale per Lionel Messi , che dopo le critiche piovutegli addosso dopo la sconfitta dell'al debutto con l'Arabia Saudita, si rifà con gli interessi, sbloccando il match con il Messico , poi vinto per 2 - 0 con una rasoiata mancina , e togliendosi anche lo sfizio di stabilire ...Nessun pareggio nelle sfide del 26 novembre di Qatar 2022: l’Australia ha battuto di misura la Tunisia, la Polonia ha superato 2-0 ...La Pulce è stato l'autentico mattatore della vittoria dell'Argentina sul Messico (2-0). L'ex Barcellona aggancia El Diez in due speciali classifiche: ecco quali ...