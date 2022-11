La Gazzetta dello Sport

Dopo la sorprendente sconfitta con l'Arabia Saudita, l'Argentina vince la prima partita del suo Mondiale contro il Messico: 2 - 0 firmatoe ...Nella ripresa la Selección alza il ritmo, tiene il pallino per larghi tratti e la sblocca con l'uomo più atteso:, chela paura intorno al ventesimo con un preciso diagonale dal limite ... Messi scaccia la paura: il gol con cui eguaglia Diego ai Mondiali Dopo il ko contro l'Arabia Saudita, l'Argentina rialza la testa, supera il Messico pur senza brillare e torna in gara. Bene Daniele Orsato, ancora critiche per il commento di Lele Adani ...Alla vigilia della partita con il Messico, l'attaccante dell'Inter chiede ai compagni di riscattare il clamoroso ko dell'esordio: “Non abbiamo altro tempo” ...