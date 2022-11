Matthäus | «Non mi piacciono i tuffi di Neymar Perché lo fa? Il suo talento è giocare | non recitare»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 novembre 2022) Su Marca un’intervista all’ex stella della Germania, Lothar Herbert. Ricorda Diego Armando Maradona. «Abbiamo avuto un ottimo rapporto. Abbiamo gareggiato l’uno contro l’altro, con le nostre società e con la Nazionale, ma quando ci siamo visti fuori dal campo abbiamo riso tanto, e lui parlava a malapena la mia lingua. Penso che manchi molto al mondo del calcio. Ci siamo divertiti molto insieme. Era un bravo ragazzo. Ho molte delle sue magliette, ma quella che ho scambiato con lui nella finale del 1986 l’ho recentemente donata, volevo che la gente lo vedesse: che senso aveva tenerla in casa?». Domani la Germania affronterà la Spagna al Mondiale in Qatar.ne parla. «Se penso all’ultimo precedente, non mi sento bene la Spagna li ha battuti 6-0 a novembre 2020 nella Società delle Nazioni, ma questo è già passato e domani sarà una ...