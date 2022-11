Far West sul Raccordo | insegue e spara ad un automobilista dopo una lite nel traffico

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma. Un vero e proprio farandato in scena sulanulare della Capitale. Stando alle informazioni trapelate dai rilievi e alle testimonianze di chi si trovava in quel posto, una guardia giurata, a seguito di un inseguimento di ununa concitata discussione, lo avrebbe minacciato con tanto di pistola, facendo deflagrare diversi colpi contro la ruota posteriore destra della vettura. Dunque unabanale, che avrebbe però innescato un inseguimento e sarebbe culminata con colpi da arma da fuoco in un tratto di strada che migliaia di romani percorrono tutti i giorni. La notizia è stata riportata anche da il Messaggero. Ardea, farin strada: litiga con une gli punta una pistola in faccia La sentenza contro il 36enne ...

inaccettabile", anche l'Ue vuole limiti alle Ong Senaldi avverte poi sul vero rischio del futuro, una situazione che farà esplodere del tutto la crisi sull'immigrazione: 'Gli studi ...sul Raccordo anulare di Roma. Una guardia giurata, dopo aver inseguito un altro automobilista al termine di una discussione, lo ha minacciato e ha estratto una pistola con cui ha esploso due ...Roma. Un vero e proprio far west andato in scena sul Raccordo anulare della Capitale. Stando alle informazioni trapelate dai rilievi e alle testimonianze di chi si trovava in quel posto, una guardia g ...L'Europa a caccia di unità sul tema della gestione dei migranti per "evitare il far west". Il ministro Piantedosi esprime soddisfazione, spiegando che l'Italia non ha ricevuto richieste specifiche. Re ...